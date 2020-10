Michael Schnedlitz: "Kickl-Mann“ als möglicher Hofer-Nachfolger

Der „Kickl-Mann“ habe sich „gemacht“, heißt es auf KURIER-Nachfrage in FPÖ-Kreisen. Seit den 2000er Jahren in Niederösterreich – erst beim Ring Freiheitlicher Jugend, ab 2010 als Gemeinderat in Wiener Neustadt, später als Bürgermeister-Stellvertreter und Wohn- und Sozial-Stadtrat – und nun als Generalsekretär. Er komme wie Kickl, Manfred Haimbuchner (OÖ-FPÖ-Chef) und Mario Kunasek (FP-Chef in der Steiermark) als möglicher Nachfolger von Norbert Hofer infrage.