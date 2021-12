Michael Pammesberger: Lauter Stümper – außer mich!

Und wer net gimpft is, der ghört aussegschmissen aus der Intensivstation. Und alle die Angesteckten, die ganze Triage: Wer net gsund is, hat dort nix verloren. Soll daham bleibm.

Dann werma scho sehn. Wie in England! Und mehr Intensivbetten hätt man auch schon früher machen sollen. Je mehr Intensivpatienten, umso besser! Siehe Slowakei.

Meistens is es eh net schlimm, nur wie a bessere Grippe. An der Grippe sterben ja auch viele. Siehe Südafrika! Sterben müssma eh alle. Aber die Regierung, der Kurz, na. Der Kurz muss weg, wenn Sie mich fragen. Aber fragt mich wer? Hab ich schon ganz am Anfang gesagt!