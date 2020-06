Michael Ikrath: "Die Not der ÖVP ist groß"

Der Private: Der 1953 in Linz geborene Peter Michael Ikrath hat Politik und Jus in Wien studiert. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder.

Der Banker: Ikrath startete seine berufliche Laufbahn in der Industriellenvereinigung und als Sekretär von ÖVP-Generalsekretär Michael Graff. 1984 wurde er Produktmanager bei Henkel Austria. Dann wechselte er in den Bankensektor: In die GiroCredit, die dann mit der Ersten fusioniert wurde. Seit 1999 ist Ikrath im Vorstand, seit 2004 Generalsekretär des Sparkassenverbandes.

Der Politiker: Ikrath begann in der ÖH-Politik, bei der JES, einer ultrakonservativen

Studentengruppierung (1977 bis 1979). Dann ging es in die ÖVP, deren Milizsprecher er 1984 wurde. 2003 war Ikrath kurzzeitig im Bundesrat, im Mai des gleichen Jahres zog er in den Nationalrat ein, in dem er zehn Jahre lang (zuletzt in der Funktion des Justizsprechers) war – bis zur Wahl im Herbst 2013. Trotz engagierten Vorzugsstimmen-Wahlkampfes schaffte er das angestrebte Direktmandat nicht.