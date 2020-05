Michael Häupl: "Ich bin doch keine Lusche"

Für den Wiener Wahlkampf selbst ändert Rot-Blau im Burgenland nichts. „In der einen oder anderen taktischen Frage vielleicht – aber nicht an der Grundstrategie“, sagte Häupl:„Lustig ist das natürlich nicht.“ Denn: „Der Wahlkampf wird härter“, prophezeite der Bürgermeister. Das zeigte nicht zuletzt die Aufregung um eine FPÖ-Demo vor dem Erstaufnahmezentrum Erdberg. „Eine Partei die gegen christliche Asylwerber demonstriert, ist das Unanständigste, das ich kenne. Mit so einer Truppe kann man keine Koalition machen“, sagte Häupl. Er werde gegen so etwas mit aller Härte vorgehen. Dabei hänge seine Abneigung nicht an Personen, wie die FPÖ dauernd zu insinuieren versuche: „Strache ist mir wurscht – ich mag die Politik nicht.“

Im Gegensatz zu Niessl legte sich Häupl fest: „Wenn ich nur Wiener Bürgermeister sein kann, wenn ich eine Koalition mit der FPÖ eingehe, dann bin ich nicht mehr Bürgermeister.“ Die Absolute bleibe daher auch weiterhin Häupls Wahlziel. „Was soll ich denn bei 49 Mandaten sonst anpeilen? Ein Wahlziel, bei dem ich verliere? Ich bin doch keine Lusche.“