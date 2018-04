Meischberger im Buwog-Prozess: Grasser „hätt’ sie net auskennt“

Walter Meischberger bleibt dabei: Der entscheidende Tipp für den Millionen-Deal kam von Jörg Haider. Er schwingt den Golfschläger so ruhig er kann. Wusch, wusch, Ball für Ball. Es fällt ihm schwer, denn innerlich kocht Walter Meischberger.

Ein Montag im Juni 2004. Drei Tage zuvor war Nennschluss für die Versteigerung der BUWOG-Wohnungen. Meischberger weiß nicht, wie die erste Bieterrunde ausgegangen ist. Er weiß nur, dass es um das Geschäft seines Lebens geht. Zehn Millionen Euro Provision warten auf ihn und Kompagnon Peter Hochegger, wenn das von ihnen beratene Immofinanz-Konsortium den Zuschlag erhält. Jetzt golft er in der Freudenau. Zum Runterkommen, als Zeitvertreib.

Plötzlich läutet das Mobiltelefon. „Die Nummer war anonym“, erzählt Meischberger. Doch der Anrufer gab ihm einen Tipp, der zum entscheidenden seiner Kariere werden sollte – in jeder Hinsicht.

Entscheidender Tipp

Am 30. Prozesstag des BUWOG-Verfahrens erzählt Walter Meischberger noch einmal, wie alles gewesen sein soll. Von wem bekam er den Gold-Tipp, dass man jedenfalls über 960 Millionen Euro bieten muss, um die Wohnungen der BUWOG zu ersteigern?

Der frühere FPÖ-Manager hat schon bei seiner „persönlichen Erklärung“ referiert. Doch an diesem Tag fragt Richterin Marion Hohenecker aktiv nach. Sie nimmt ihn, wenn man so will, in die Mangel.

Zurück zum Golfplatz. Hier soll just Jörg Haider es gewesen sein, der Meischberger anrief.

Der Kärntner Landeshauptmann war’s angeblich, der wusste, dass die CA Immo eine Finanzierungsgarantie von 960 Millionen Euro hatte – was Meischberger später Hochegger weitergab.