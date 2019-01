Mehr Pflichtschüler, aber weniger Lehrer für Integration

Die Wiener Pflichtschullehrer schlagen Alarm: Gegenüber dem Vorjahr haben sie um 1300 Schüler mehr zu betreuen - mit deutlich weniger Personal. Vor allem für Maßnahmen zur Integration und Sprachförderung fehlen Pädagogen, kritisiert Thomas Bulant, stellvertretender Vorsitzender der Pflichtschullehrergewerkschaft im Ö1-Morgenjournal.

Durch das Plus an Schülern gibt es zwar mehr Personal, nämlich 140 Dienstposten. Plus 40 weitere für den Ausbau der Ganztagsschulen. Allerdings wurden bei Integration sämtliche 125,6 Planstellen gestrichen, bei der Deutschförderung 187 von 364. Macht insgesamt 120 Lehrerposten weniger, 300 für integrative und sprachliche Maßnahmen.