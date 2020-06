Mehr Notbremsung als Kurskorrektur

Auf dem Papier sind die Dutzenden Maßnahmen bis auf die letzte Million präzise berechnet. In der Realität aber stehen hinter vielen dieser Zahlen dicke Fragezeichen. 1,5 Milliarden Euro neue Einnahmen aus einer Finanztransaktionssteuer kommen nur, wenn es eine Einigung von ausreichend vielen EU-Staaten gibt. Rund eine Milliarde soll die Besteuerung von geschätzt bis zu 15 Milliarden steuerschonend in der Schweiz angelegtem Kapital bringen. Aber nur wenn die Schweizer zu einem entsprechenden Abkommen mit Österreich bereit sind und die Gelder nicht rechtzeitig in andere Steueroasen transferiert werden.

Reine Spekulation ist die Einsparung von exakt 1,634 Milliarden bei den Zinsen für die Staatsschulden. Denn die Entwicklung der Zinssätze hängt völlig von den Kapitalmärkten und ihren Kapriolen ab, die sich nicht einmal für ein paar Monate präzise voraussagen lassen. Die Koalition gibt insgesamt für ihr Paket mehr vor als tatsächlich drin ist. „Konsolidierungspaket“ will sie die Maßnahmen genannt haben. Eine unfreiwillig ausgesprochene tiefere Wahrheit. Konsolidierung heißt nämlich im Finanzwesen die Umwandlung kurzfristiger Schulden in langfristige. Exakt das macht die Koalition im übertragenen Sinn. Nachhaltige Strukturreformen sind kaum auszumachen, die werden weiter aufgeschoben. Eine Atempause für die Staatsfinanzen, nicht mehr.