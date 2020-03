Mehr Nationalstaat, weniger Europa?

Lukas Mandl, ÖVP-EU-Parlamentarier, hält im Gespräch mit dem KURIER dagegen: Im Rückblick werde man feststellen, dass die EU viel besser durch diese Krise gekommen sei als die USA, meint er. Die symbolisch negative Schließung der Grenzen sei eigentlich ein Ausdruck europäischer Solidarität im Sinne des Schutzes vor Infektion. Im übrigen sei er dankbar, Europäer zu sein – und dankbar, innerhalb der EU Österreicher zu sein. Soll heißen: er sei „glücklich, dass es funktionierende Staaten gibt“, und das solle man nicht gegen die EU-Ebene ausspielen.

EU-Solidarität

Was Letztere betrifft, so verweist Mandl auf das seit 2016 bestehende Europäische Solidaritätskorps, bei dem 130.000 junge Menschen zwischen 18 und 30 registriert seien: In einem Brief an Präsidentin von der Leyen habe er vor wenigen Tagen für dessen Aktivierung im Zuge der Krise (etwa bei der Ernte oder in der Pflege) geworben.

Was Mandl indes fürchtet, ist eine Zunahme an wechselseitigen Schuldzuweisungen zwischen einzelnen Großmächten bzw. Machtblöcken und ein Anschwellen an Verschwörungstheorien.