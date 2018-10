Mehr fremde Straftäter sollen Haft in ihrer Heimat verbüßen

Ein Luxuswagen ist es nicht, aber er erfüllt seinen Zweck: Ein blitzblauer Kleinbus, ausgestattet mit zwei getrennten Hafträumen und Videoüberwachung. ÖVP-Justizminister Josef Moser überreichte das Überstellungsfahrzeug am Nationalfeiertag der Justizwache; inklusive neuer Hand- und Fußfesseln, Taser und Erste-Hilfe-Ausrüstung.

Mit diesem Wagen sollen Häftlinge künftig direkt von der Justizwache in ihr Heimatland überstellt werden, rund 100 Beamte werden gerade dafür ausgebildet.

Als Reform-Minister schenkt er bekanntlich nicht oft etwas her, und auch dieses Präsent hat einen Hintergrund: Derzeit sind Ausländer in Österreichs Justizanstalten in der Überzahl. Ihr Anteil liegt bei 54 Prozent (siehe Grafik) – „Tendenz steigend“, sagt Justizminister Moser. Und er hat vor, das mit dem Projekt „Haft in der Heimat“ zu ändern. Laut Regierungsplan sollen immer mehr Häftlinge ihre Haft in ihrer Heimat verbüßen. Der Minister erklärt, vielen sei das sogar lieber, weil sie vor Ort etwa Familienanschluss und die gewohnte Umgebung hätten. „Es erleichtert die Reintegration nach der Haft“, erklärt Moser. Ganz nebenbei bedeutet es eine „signifikante Kostenerleichterung für die Justiz – und damit für die Steuerzahler“. Laut Prognosen aus seinem Ministerium lassen sich durch die bereits vollzogenen Überstellungen – gerechnet auf die Haftdauer der Insassen – bis zu 25 Millionen Euro einsparen.