Strolz: "Bin ich halt ein Frauenversteher"

Die Ungeduld wohnt durchaus in mir. Aber hier muss man geduldig sein, sowohl als Neos-Politiker als auch als Anhänger. Wenn man etwas bewegen will, muss man sich eine Marathonkondition zulegen und keine Sprinterqualitäten. Im nächsten Jahr haben wir 12 Wahlen, wo wir antreten. Das wird das Antlitz der Neos vollkommen verändern. Wir werden dann eine ganz breite Bürgerbewegung sein. Wir haben die Chancen, in alle vier Landtage, die gewählt werden, zu kommen.

Wie viel Prozent wollen Sie schaffen?

In Wien sollten sieben plus Prozent gehen. Aber wir haben auch gesehen, dass es nicht so leicht ist, diese absoluten Machtsysteme in Vorarlberg oder auch das System Häupl zu knacken. Wenn die auf den Knopf drücken, dann bläst ein Wind, da hilft dir kein Anorak und kein Helm. Da wirst dann an die Wand geknallt, und danach bis du frisiert. Da sind die millionenschweren Werbeetats, die breit aufgestellten Vorfeldorganisationen, teils mit Mustern struktureller Korruption ausgestattet. Das greift bis in die letzte Ritze. Wien ist großartig, aber eine Partei glaubt, die Stadt ist ihr Eigentum. Wir wollen nicht "Wir sind Kaiser" spielen in Wien, sondern "Wir sind Bürger". Aber ich habe ein gutes Gefühl, denn im Moment werden wir unterschätzt. Diese Situation passt mir gut, wir rollen das Feld von hinten auf.

Gelernt aus der Talfahrt nach dem Hype? Ja. Wir mussten aufpassen, nicht übermütig zu werden. Durch den Übermut waren wir oft in unseren Botschaften zu wenig sorgfältig. Ein Beispiel: Der Auszug aus dem Parlament kam falsch an. Unsere Botschaft war: Wir lassen uns von der Regierung nicht täuschen. Es wurden uns falsche Zahlen beim Budget untergejubelt. Eine Milliarde Fehlbetrag. Das ist eine Verhöhnung des Parlaments. Das darf man sich nicht gefallen lassen. Aber wir haben es nicht gut genug geschafft, unsere Botschaft klarzumachen.

Im nächsten Jahr startet der Hypo-U-Ausschuss. Werden die Neos versuchen, den Grünen den Status der Aufdecker-Partei strittig machen?

Wir wollen volle Aufklärung. Da sind wir mit Rainer Hable sehr gut aufgestellt. Wir haben schon vieles aufgedeckt. Den Weg werden wir entschlossen weitergehen. Das können wir auch gemeinsam mit den Grünen machen.

Wird Werner Faymann vor dem U-Ausschuss erscheinen müssen? Er muss natürlich kommen. Ich will wissen, wie SPÖ und ÖVP es rechtfertigen, dass sie uns vor den Nationalratswahlen kalt angelogen haben. Ich werde Faymann nochmals den Brief des Aufsichtsratschefs der Hypo an die Finanzministerin aus dem Frühjahr 2013 vorlegen. In dem Brief steht, wenn die Regierung die Abbaulösung weiter verzögert, werden Milliarden an Steuergeld riskiert. Und genau das haben sie gemacht. Das werden mir Faymann und Mitterlehner erklären müssen. Das ist ja unglaublich.

Stichwort: Wasserprivatisierung, Bio-Fracking, Studiengebühren. Ist es der richtige Weg, derart unpopuläre Themen aufzugreifen? Wir sind gegen Fracking, aber wollen, dass in Leoben an der Montan-Uni Bio-Fracking weitergeforscht werden darf. Beim Wasser ging es uns um eine gute und faire Wasserversorgung, nicht um die Privatisierung. Bei den Studiengebühren wollen wir das australische Modell, wo die Gebühren vom Staat vorgestreckt werden. Damit gibt es keine soziale Barriere. An den Unis muss etwas geändert werden, das steht außer Streit. Wenn es nach mir geht, können wir all diese Themen abservieren. Das sind nicht die Kernthemen der Neos. Aber ich will die Menschen weder einlullen noch anlügen. Wenn man mich dabei erwischen sollte, sollte ich mich aus der Politik zurückziehen.

Apropos Lügen: Glauben Sie, dass die Lohnsteuerreform noch kommen wird? Das ist eine Überlebensfrage für die Koalition, weil sie sonst 2016 weg sind. Aber es wird eine lauwarme Lösung sein. Zu mehr fehlt der Koalition die Entschlossenheit, auch bei anderen Themen, wie etwa bei der Reform des Finanzausgleichs. Dafür müsste ihnen jetzt schon die Energie einschießen. Können Sie erkennen, dass Faymann die Energie einschießt? Wenn ja, kann er es recht gut verbergen.

Wie schaut die mutige Steuerreform der Neos aus? Sie beginnt mit 1. 1. 2015 mit einer ersten Stufe, die drei Milliarden Euro kostet. Das ist die Senkung des Eingangssteuersatzes von 36,5 auf 25 Prozent. Damit hat jeder arbeitende Mensch, der mehr als 11.000 Euro im Jahr verdient, sofort mehr Geld auf der Hand. Woher nehmen wir das Geld? Die Landeshauptleute und die Bundesregierung machen sich gemeinsam eine Vorgabe aus, wie viel jeder einsparen muss. Jeder Landeshauptmann muss selber wissen, wo er den Rotstift ansetzt. Ein Teil soll aus der Parteienförderung kommen. Denn die ist obszön hoch. Europaspitze. Weitere zwei bis 2,5 Milliarden können wir aus Förderungen rausschneiden. Wir haben insgesamt 16 Milliarden Förderungen. Das ist doppelt so viel wie im EU-Durchschnitt.Ganz wichtig ist eine Föderalismusreform. Denn der aktuelle Föderalismus ist derzeit ein System organisierter Verantwortungslosigkeit. Da passieren so viele Blödsinnigkeiten, dass es haarsträubend ist.