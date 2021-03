Matteo Salvini lobt "Protagonistenrolle" von Kurz bei Kampagne

Der Chef von Italiens rechter Lega-Partei, Matteo Salvini, hat am Dienstag eine "Protagonistenrolle" von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Sachen Impfkampagne gelobt. "Es ist richtig, dass sich einzelne Länder in Bewegung setzen, um sich selber Impfstoff zu beschaffen", sagte Salvini bei einer Pressekonferenz mit ausländischen Journalisten in Rom.