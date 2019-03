Mathiaschitz: Tonband belegt umstrittenen Airline-Sager

Nach einer Sitzung des Klagenfurter Stadtsenats am Dienstag war Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz ( SPÖ) von ihrem Vizebürgermeister Wolfgang Germ ( FPÖ) eine schwere verbale Entgleisung vorgeworfen worden. Am Donnerstagvormittag hat sie schließlich den dazugehörigen Tonbandmitschnitt veröffentlicht, der sie schwer belastet.

Dort ist zu hören, wie zunächst Germ über die grüne Gemeinderätin Evelyn Schmid-Tarmann sagt: „Wenn ich etwas verordnen könnte, würde ich der Schmid-Tarmann ein Wintherheller Seminar verordnen“ – Der Entspannungscoach Manfred Wintherheller kündigte unlängst an, sein nächstes Seminar finde in Südafrika statt. Darauf reagierte die Bürgermeistern in Anspielung auf den Flugzeugabsturz in Äthiopien vergangenes Monat: „Dass sie nicht mehr zurückkommt oder was? Mit der Äthiopien Air?“