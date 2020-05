Europa rüstet gegen das Kalifat

An die 3000 junge Männer aus dem Westen kämpfen derzeit in den Reihen des "Islamischen Staates" in Syrien und im Irak. Im Verhältnis zu den Bevölkerungszahlen kommen dabei die meisten aus Belgien und Dänemark (siehe Grafik). Und ihre Zahl wächst weiter, wie die europäischen Geheimdienste beobachten. Wirksame Möglichkeiten, die potenziellen Dschihadisten abzuhalten, haben die europäischen Staaten bisher noch nicht gefunden.

Ein EU-weites, koordiniertes Vorgehen gibt es nicht. Der "Islamische Staat" (IS) steht noch nicht einmal auf der EU-Terrorliste. Wie man mit den ausgereisten oder heimgekehrten Terrorkämpfern umgeht, regelt jeder EU-Staat für sich:

Deutschland hat in der vergangenen Woche alle Aktivitäten des IS im Land verboten. Kennzeichen und die schwarze Flagge der Terrormiliz dürfen nicht mehr gezeigt werden, das Anwerben von Kämpfern steht unter Strafe. Erstmals steht in Deutschland ein ehemaliger IS-Kämpfer vor Gericht. Dem 20-jährigen gebürtigen Kosovaren drohen wegen "staatsgefährdender Straftaten im Ausland" bis zu zehn Jahre Haft.

Während Berlin also vor allem darauf abzielt, die Propaganda des IS zu verhindern, setzte Frankreich bereits ein Ausreiseverbot für potenzielle IS-Kämpfer durch. Seit Juli dürfen Personen, die sich "klarerweise" einer Dschihad-Bewegung anschließen wollen, das Land nicht mehr verlassen.

Die Schwierigkeit dabei: Frankreich hat bei Weitem nicht genug Polizisten und Geheimdienstmitarbeiter, um alle Personen auszuforschen und zu überwachen, die eventuell nach Syrien aufbrechen könnten. Geplant ist auch, dass Minderjährige künftig eine ausdrückliche Genehmigung ihrer Eltern vorlegen müssen, wenn sie nach Syrien oder in Durchgangsländer wie die Türkei reisen wollen. Die Niederlande haben diese Regelung für Jugendliche durchgesetzt.

Auf Ausreisesperren für minderjährige Möchtegernkämpfer arbeitet auch die Schweizhin. Bisher dürften zwar nur 40 Personen die Eidgenossenschaft in Richtung Dschihad verlassen haben. Der jüngste Geheimdienst-Lagebericht weist aber warnend darauf hin, dass sich die Zahl der Dschihadisten innerhalb nur eines Jahres verdoppelt habe.

Großbritannien hat im Kampf gegen die Extremisten die Polizei mit mehr Befugnissen ausgestattet: Grenzpolizisten dürfen Verdächtigen ab sofort den Reisepass einziehen und ihn so an der Ausreise hindern. Gescheitert ist Premier David Cameron hingegen mit seinem Vorstoß, heimkehrende Syrien-Kämpfer mit britischem Pass erst gar nicht wieder einreisen zu lassen. Rechtlich ist dies nicht möglich. Doppelstaatsbürgern aber könnte der britische Pass aberkannt werden.

Auch Frankreich und die Niederlande können den heimgekehrten IS-Kämpfern den französischen bzw. den niederländischen Pass entziehen, wenn sie eine Doppelstaatsbürgerschaft besitzen.

Wer an der Seite der Dschihadisten im Krieg war, kann nach seiner Heimkehr in den meisten europäischen Ländern angeklagt werden. Theoretisch. "Denn von hier aus ist es natürlich sehr schwer zu beweisen, welche Verbrechen die Leute in Syrien oder im Irak begangen haben", schildert der niederländische Rechtsexperte Christophe Paulussen ( Asser Institute) dem KURIER.