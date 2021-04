Maskenpflicht im Parlament? Nicht mit der FPÖ

Die Maskenpflicht – sie gilt inzwischen sogar an (ausgewählten) öffentlichen Plätzen.

Im Parlament gehört das Tragen einer Schutzmaske hingegen noch immer nur zum guten Ton – dem vor allem die Abgeordneten aus den Reihen der FPÖ nicht folgen wollen.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hat in der Vergangenheit deshalb schon des Öfteren kund getan, dass er dieses Verhalten für "eine permanente Provokation der Bevölkerung" halte.

Das Problem: Abgeordnete können laut einer Einschätzung der Parlamentsjuristen allein wegen des Verweigerns des Tragens einer FFP2-Maske nicht an der Teilnahme an einer Sitzung gehindert werden. Dabei geht es um die ungehinderte Ausübung des passiven Wahlrechts.

Eine entsprechende Anordnung, die der Nationalratspräsident über die Hausordnung treffen könnte, müsste nicht befolgt werden.

Sobotka hatte es deshalb in der Vergangenheit bei einem Appell belassen. Bei einer Sonderpräsidiale am kommenden Dienstag will er das Thema nun aber erneut angehen. Er hoffe auf ein Einlenken der Verweigerer, sagte Sobotka gegenüber der Krone.

Sollte es zu keiner freiwilligen Verhaltensänderung kommen, dürfte die Maskenpflicht laut Krone wohl verordnet werden. Eine Sanktionsmöglichkeit würde es aber auch in dem Fall nicht geben. "Ich kann niemanden ausschließen", wird Sobotka zitiert.

Kickl: "Keine Evidenz für die Wirksamkeit von Masken"

Die Ansage Sobotkas rief am Sonntag umgehend Herbert Kickl auf den Plan.

"Es wurden um sündteures Geld Plexiglaswände angeschafft, um die Sitzplätze voneinander zu trennen. Zudem gab es auch bereits mehrmals eine gelockerte Sitzordnung. Und die Parlamentsdirektion war trotz meiner schriftlichen Anfrage bis dato nicht in der Lage, uns auch nur irgendeine Evidenz für die Wirksamkeit von Masken zu liefern“, wird der FPÖ-Klubobmann in einer Aussendung zitiert.

Kickl sieht im erneuten Vorstoß Sobotkas für eine Maskenpflicht im Parlament vor allem ein Manöver der ÖVP, um „von ihren Korruptionsproblemen abzulenken“. Sobotka stecke „selbst bis zum schütteren Haaransatz im Korruptionssumpf“.