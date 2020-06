Der bodenständige Buchhändler

Würselen bei Aachen, ein Sonntagnachmittag im April. Im Stadion am Lindenplatz wird das Heimspiel des Traditionsvereins SV Rhenania 05 in der Kreisliga A angepfiffen. Jeder, so scheint’s, kennt hier jeden. Und jeder kennt hier Martin Schulz. "Eine anständige Familie", sagt ein ergrauter Herr am Tresen, "Vater Polizist, Schwester Lehrerin, Bruder Hausarzt. Und der Martin selbst, der macht noch was in Brüssel, nicht?"