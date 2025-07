Korruptionsexperte: "Pilnacek war auch ein Opfer des Systems"

Was ist mit den Ergebnissen der Untersuchungskommission, eingeführt von Alma Zadic nun unter Anna Sporrer passiert? Was förderten Sie zu Tage und was liegt im Fall des verstorbenen Sektionschefs Christian Pilnacek noch im Dunkeln? Das besprechen am Tresen der Milchbar Korruptionsexperten Martin Kreutner, Raffaela Lindorfer und Johanna Hager.

