Präsidenten der Oberlandesgerichte fordern rasche Gesetzesänderungen

Die Justiz sei auch dazu da, Handlungen des Innenministeriums zu kontrollieren. "Dass man sich im Innenministerium Hilfe sucht für die eigene Karriere, das gibt kein gutes Bild ab." Berger will "weiter davon ausgehen, dass diese Geschichte keine alltägliche ist und sonstige Besetzungen durchaus sehr objektiv erfolgen".

Transparenz gefordert

Wie Zadić spricht sich auch Maria Berger dafür aus, die Besetzung von Positionen transparenter zu machen. Wichtig sei in diesem Zusammenhang auch, dass der jeweilige Minister begründungspflichtig ist, wenn er sich nicht an Vorschläge hält. Zudem sollten bei Bestellungen von Präsidenten und Vizepräsidenten am OGH die Richterinnen und Richter am OGH "stärker eingebunden werden". Bedarf, das geltende Disziplinarrecht ob der Geschehnisse zu ändern, sieht Berger nicht.

Das Image des OGH werde keinen Schaden nehmen, so Marek. "Das Ansehen des Obersten Gerichtshofes ist ein tadelloses." Zudem habe das "schnelle Handeln" von OGH-Präsidentin Elisabeth Lovrek dazu beigetragen, dass das Ansehen erhalten bleibt.