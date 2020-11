Mahrer: "Wenn bis Weihnachten zu ist, spazieren wir zum wirtschaftspolitischen Zentralfriedhof"

Der 8. Dezember ist das Datum, um das sich gegenwärtig alles dreht. Denn an diesem Tag könnte der harte Lockdown in Österreich enden. Ob dann auch Handel, Gastronomie und Hotellerie aufsperren dürfen, das wisse niemand, erklärte Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer in der ZIB2. Der Gesundheitsminister habe von einer schrittweisen Öffnung gesprochen, erinnert Mahrer.

Was es jedenfalls brauche, sei Planungssicherheit und "ein Wort, wohin die Reise geht". Immerhin sei die Vorweihnachtszeit die "heiße Zeit" im Handel. "Wenn wir bis Weihnachten zulassen, dann können wir uns weiße Leintücher umhängen und zum wirtschaftspolitischen Zentralfriedhof spazieren", erklärte Mahrer.