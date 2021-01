Mahrer: "Bin für wöchentliche Tests bis Ostern"

Die Gastronomie bekam im November 80 Prozent, im Dezember 50 Prozent Umsatzersatz. Dazu kommt noch die Kurzarbeit. Gab es hier nicht eine Überförderung im Vergleich zu anderen Branchen?

Es gab sicher Betriebe, die im Sommer eine gute Auslastung hatten. Es gab aber auch viele Betriebe, etwa den Schiffstourismus auf der Donau oder den Städtetourismus, der auch in den Sommermonaten stillstand. Das ist keine Überförderung, sondern eine Art Ausgleich für die Umsätze für die Monate davor. Und viele Wintertourismusregionen, die im November 2019 geschlossen hatten, bekommen gar nichts.

Das „Kaufhaus Österreich“ sollte ein Online-Boost für den heimischen Handel sein. Die Umsetzung hat sich als Bauchfleck erwiesen, der 700.000 Euro gekostet hat. Nehmen Sie diesen Bauchfleck auf Ihre Kappe? Was lief da schief?

Ich hätte mir das Projekt des Wirtschaftsministeriums selbst genauer ansehen sollen. Da hätte man mehr draus machen können. Als Digitalisierungsexperte ärgere ich mich über alle Maßen. Gut gemeint, heißt eben leider nicht immer gut gemacht.

Die Skilifte sind nun geöffnet. Die Fotos von den Menschenmassen vor den Skiliften haben es in die internationalen Medien geschafft. War die Öffnung wirklich eine gute Entscheidung?

Ja, erstens ist Skifahren Freiluftsport. Und zweitens geht es um unsere Reputation als Tourismusland in der Zukunft. Unsere Skiliftbetreiber haben ihre Hausaufgaben in puncto Sicherheit vorbildlich gemacht. Ich finde, es läuft bisher sehr gut und sicher, bis auf ein paar Probleme beim Parkplatz-Management in kleineren städtenahen Skigebieten. Wir kämpfen hier gemeinsam um Zigtausende Arbeitsplätze und die Existenz von über hunderttausend Familien in Österreich. Freizeitsport für die einen bedeutet die Lebensgrundlage von vielen anderen.