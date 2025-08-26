Magnus Brunner: Reform des Asylsystems "hätte schneller gehen müssen"

Deswegen arbeite man jetzt an einer Reform des Migrations- und Asylsystem. Der Asyl- und Migrationspakt ("die größte Reform in diesem Bereich") sei dringend notwendig und soll 2026 umgesetzt werden - und solle natürlich zu Verbesserungen führen, so Brunner. Hier wirft Wolf ein, dass der Migrationspakt bereits 2016 oder spätestens 2017 in Kraft hätte treten müssen und nicht 2026. "Da haben Sie vollkommen recht. Das hätte schneller gehen müssen."

"Vor zehn Jahren hat Angela Merkel ihren berühmten Satz gesagt: 'Wir schaffen das'. Wie gut hat es die EU im Rückblick tatsächlich geschafft?", steigt Moderator Armin Wolf in das Gespräch ein. Die Europäische Union habe "sehr viel Verantwortung übernommen" in den letzten zehn Jahren, aber "mit einem System, das nicht wirklich funktioniert hat. So ehrlich muss man sein." erwidert Brunner.

Was hat die Politik aus der Flüchtlingskrise und der Flüchtlingstragödie von Parndorf mit 71 Toten vor zehn Jahren gelernt? In der ZIB 2 war dazu EU-Migrationskommissar Magnus Brunner (ÖVP) zu Gast.

EU-Migrationspakt: Umsetzung bis Mitte 2026

Der Migrationspakt sieht vor, dass die Asylverfahren für Menschen aus sogenannten sicheren Drittstaaten künftig an den Außengrenzen abgehandelt werden - und zwar innerhalb von zwölf Wochen in großen Asylzentren. "Wann wird das denn tatsächlich funktionieren? ", will Wolf als nächstes von seinem Studiogast wissen. " Dieser Pakt soll bis Mitte 2026 umgesetzt werden. Natürlich wird es am Anfang gewisse Schwierigkeiten geben, aber die schnellstmögliche Umsetzung ist wichtig," unterstreicht Brunner.

Zur Frage, wie viele Asylzentren es für dieses Vorhaben geben wird, hat der EU-Migrationskommissar keine genaue Prognose. " Das wird sich jetzt in den nächsten Monaten herausstellen. Es wird genügend geben müssen am Ende des Tages".