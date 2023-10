Brunner zur Koalition: "Die ÖVP sucht natürlich keinen Absprung"

Keine Eile bei Postenbesetzungen

Dass die türkis-grüne Regierung den Finanzausgleich diese Woche überraschend präsentierte, will Brunner nicht als "Werbeaktion" der Koalition stehen lassen. Es gehe um Länder, Gemeinden und Städte. "Das Gesamtstaatliche wurde in den Vordergrund gestellt." Der (versehentlich veröffentlichte) ÖVP-Antrag über einen U-Ausschuss gegen den grünen Koalitionspartner sei kein versuchter Absprung von der Regierung. "Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. (...) Die ÖVP sucht natürlich keinen Absprung." In der Koalition gebe es einiges zu tun; die Arbeit gehe weiter.

Zu unbesetzten Spitzenposten in der Nationalbank erklärte Brunner, dass diese demnächst besetzt würden. Der Druck sei da "nicht so groß gewesen". Gespräche werde es dazu "in den nächsten Tagen" geben.