Mädchenturnen und Pozuzo-Freunde: Faßmann räumt Ressort auf

Wer schon einmal seinen Keller oder Dachboden ausgeräumt hat, kennt das: Man stößt auf Dinge, deren Sinn sich einem nicht mehr erschließt – auch, wenn sie irgendwann einmal viel Geld gekostet haben.

Ähnlich geht es gerade Bildungsminister Heinz Faßmann. Seine Fundstücke sind etwa ein Verein, der die Freundschaft zwischen Tirol und Pozuzo, einer österreichischen Kolonie in Peru, pflegt. Oder eine Schriftenreihe über Mädchen im Turnunterricht – mit Artikeln wie „Muggelschülerinnen spielen Quidditch“ (ein Sport aus der Harry-Potter-Reihe), aber auch ernsteren Themen wie geschlechtersensibler Unterricht oder Ausgrenzung. Ein anderes Projekt zum Thema „Entscheidungen treffen lernen“ wird pro Jahr mit 24.000 Euro vom Ministerium gefördert, heißt es im Bildungsministerium, wo man Hunderte kleinere und ein paar größere Projekte entdeckt hat, die seit Jahrzehnten gefördert, aber nie gesichtet worden seien.

Unter den früheren Ministern sei eine regelrechte „Projektitis“ ausgebrochen, wird gescherzt. Mit Faßmann soll nun eine neue Förderkultur einziehen.

Jüngst wurde bekannt, dass der Staat seit 1948 einen Skiverleih in Wien betreibt. Jährlich kostet das den Steuerzahler rund 345.000 Euro, für einen geplanten Umzug wäre eine Million Euro fällig geworden. Der Skiverleih wird nächstes Jahr eingestellt, nach und nach will der Bildungsminister allen „ Kuriositäten in seinem Kabinett“ den Geldhahn zudrehen. Im aktuellen Budgetjahr bleibe aber noch alles beim Alten – Faßmann will „unnötige Härte“ vermeiden.