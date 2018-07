Macron marschiert Richtung Brüssel

Der Mann, der Frankreich vor Le Pen rettete, sagt jetzt auch den Traditionsparteien im Europäischen Parlament den Kampf an. Staatspräsident Emmanuel Macron schmiedet für die EU-Wahl 2019 eine EU-weite Plattform pro-europäischer Kräfte. „Unsere Absicht ist es, zur Wahl 2019 ein Projekt vorzuschlagen, das ein wirklich reformiertes, ein wirklich neu gegründetes Europa bedeutet“ , kündigte Macron an. Dafür hat er bereits Emissäre in diverse Hauptstädte ausgeschickt, um die europäische Vernetzung seiner Bewegung „La République en marche“ in Richtung „L'Europe en marche“ voranzutreiben.

FDP-Chef Christian Lindner bestätigte Sonntagabend im ZDF-Interview, dass er mit Macron bereits im Gespräch sei.

Das gilt auch für Österreichs Neos. „Als Neos befürworten wir so eine Plattform gegen Nationalismus und die Rechte in Europa“, betont Neos-Generalsekretär Nikola Donig gegenüber dem KURIER. „Die politische Alternative zu Nationalisten und Populisten sind nicht Konservative oder Sozialdemokraten, sondern Liberale“, fügt Donig hinzu und deutet an, dass Macron die Parteienstruktur im EU-Parlament aufmischen will.

Ein Schulterschluss mit der Allianz der Liberalen und Demokraten (Alde) wird vorbereitet, der viertstärksten Fraktion mit derzeit 68 Abgeordneten im EU-Parlament (siehe Storyteller unten).