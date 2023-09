Machtwort des SPÖ-Chefs in NÖ: Keine Klubreisen mehr

„Early Bird! Mit dem Pyjamaflieger am Weg nach Madrid.“ Niederösterreichs SPÖ-Klubobmann Hannes Weninger postete dieser Tage auf Instagram ein Foto von sich am Flughafen Wien-Schwechat. Mit Koffer und Kaffeetasse in der Hand. Der Anlass: Gemeinsam mit weiteren SPÖ-Landtagsabgeordneten machte er sich zur Klubreise nach Madrid auf. Ein Trip in den Süden, der hauptsächlich aus der Kasse des roten Landtagsklubs bezahlt wird.

In seiner Heimat kam in der Zwischenzeit dieses Posting nicht so gut an. Immerhin muss die Landespartei derzeit wegen eines Sparpakets Verhandlungen führen, wobei auch mehrere Kündigungen nicht ausgeschlossen sind. In so einer Phase einen Klubausflug ins Ausland zu machen, ist bei den übrigen Genossen deswegen nicht wirklich gut angekommen.