So leben Politiker nach dem Fall

Karl-Heinz Töchterle, Viktoria Spielmann Interview in der Hauptuni am 11.09.2013 in Wien

Der Abschied von der Regierungsbank sieht nicht selten ähnlich aus. "Während der Regierungsbildung hatte ich von Vizekanzlereigentlich keine Signale bekommen, dass ich der nächstennicht mehr angehören werde", erzählt der ehemalige Wissenschaftsminister. Dann habe es – in allerletzter Minute – ein kurzes Gespräch gegeben, wo ihmseine Entscheidung mitgeteilt hat, dass er seinen Amt aufgeben muss. "Es hat mich nicht weiß Gott wie erschüttert. Aber die Art und Weise hat mich schon irritiert. Ich hätte mir eine etwas kollegialere Vorgangsweise gewünscht", sagt, der inzwischen für die ÖVP im Parlament als Wissenschaftssprecher und wieder an derUniversität Innsbruck arbeitet. "Mein Leben hat sich grundlegend geändert, aber zum Besseren. Minister sein ist ja nicht immer ein Vergnügen, auch wenn ich das sehr gerne gemacht habe. Wenn das alles wegfällt, ist das schon auch eine große Erleichterung."

Finanzministerin Maria Fekter im Interview am 23.09.2013 in Wien

Nach wie vor in der Politik, wenn auch nur als Kultursprecherin derim Parlament, ist. Davor war sie unter anderem Volksanwältin, Innenministerin und zuletzt Finanzministerin. Über ihr Befinden, und wie der Wechsel von der Regierungsbank zurück ins Plenum war, will sie nicht öffentlich sprechen. "Ihr werdet’s mir nicht fehlen", rief sie am Ende ihrer Amtszeit den Journalisten zu.