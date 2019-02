Macht, Geld, Glamour: Trumps schrecklich nette Familie

Melania Trump (48) ist Trumps dritte Frau. Öffentlich tritt sie weniger oft in Erscheinung als frühere First Ladys, ihr Einfluss auf den Präsidenten ist laut Beobachtern aber nicht zu unterschätzen. So feuerte Trump voriges Jahr seine stellvertretende Nationale Sicherheitsberaterin, da sich Melania von ihr provoziert fühlte. Mit Melania hat Trump Sohn Barron (12) .