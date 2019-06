"Macht es endlich": Klimaschutzvolksbegehren in Österreich gestartet

"In den letzten Tagen haben wir Bilder gesehen, die schocken", sagt die 25-jährige Katharina Rogenhofer, die das Österreichische Klimavolksbegehren am Montag vorgestellt hat, "wir sehen, dass in Grönland das Eis viel schneller schmilzt als angenommen, dass in Indien das Trinkwasser ausgeht."

Auch bei uns seien die Folgen spürbar; in Österreich soll der Juni um fünf Grad wärmer sein als bisher durchschnittlich. Rogenhofer erwartet einen ähnlichen Sommer wie 2018, Ernteeausfälle und andere Schäden inklusive.

"Wir können uns aber noch entscheiden, welche Welt wir unseren Kindern hinterlassen wollen", betont Rogenhofer, die vorerst nur die "Überschriften" des Volksbegehrens präsentiert. Diese seien in den letzten Moaten mit Experten entwickelt worden und stünden "im Einklang mit dem jetzigen Stand der Wissenschaft".