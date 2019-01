Lukas Resetarits: "Hass auf Wien war immer irrational"

Gab es in den vergangenen Jahren nicht auch viele Versäumnisse? Stichworte: Islamkindergarten, hohe Arbeitslosigkeit, liegt bei fast 13 Prozent.

Jede Großstadt zieht Obdachlose oder Menschen, die außerhalb der Gesellschaft stehen, an. Hier kann man leichter überleben, als beispielsweise in „ Schasklappersdorf“. Dazu kommt: In den Nachländern wie in der Slowakei ist das Sozialsystem sehr schlecht und diese Menschen kommen nach Wien, weil wir in der EU sind. Das kann man Wien nicht zum Vorwurf machen. Natürlich gibt es auch Versäumnisse. Die Linken haben es versäumt, deutlicher über die illegale und legale Zuwanderung zu sprechen. Damit haben sie das Thema den Rechtsextremen überlassen. Damit meine ich nicht, dass die Wiener SPÖ in Simmeringer-Manier hätte agieren müssen, denn hier gibt es Anbiederungen an die FPÖ-Wähler. Nein, man hätte das Thema der Zuwanderung auf eine humane Art aufgreifen, aber auch abhandeln müssen.

Die Kritik der Regierung hat sich an der Mindestsicherung entladen, weil die Stadt Wien gegen das neue Mindestsicherungsgesetz vorgehen will. Zieht die hohe Mindestsicherung nicht tatsächlich zu viele Asylberechtigte und Menschen aus den Bundesländern an?

Das ist ja nicht wahr. Der Soziologe Wilhelm Heitmeyer schreibt, es wird jetzt ein Kampf zwischen den Braven und den Arbeitslosen inszeniert. Die Arbeitslosen sollen sich anstrengen, damit sie raus aus der sozialen Hängematte kommen. Ich kenne so viele junge Menschen, die für einen Nasenrammel beim Empfang im Fitnesscenter oder im Gastgewerbe arbeiten. Jene, die der unteren Schicht die Sozialhilfe kürzen wollen, generieren Kriminalität. Wenn man schon nicht human denken möchte, dann sollte man zumindest so weit egoistisch denken, dass die betroffenen Menschen irgendwann vielleicht ihre Kinder für eine Wurstsemmel attackieren werden, wenn man sie aus dem Sozialnetz drängt. Ich frage mich, werden die Arbeitslosen aufgrund dieses Drucks alle Firmen gründen? Es gibt schon genügend Ein-Personen-Unternehmen, die am Hungertuch nagen.

Ist es dann nicht verwunderlich, dass gerade jene Menschen, die diese Verschärfungen am meisten betrifft, die Bundesregierung bejubeln?

Das ist ein schmerzhaftes Phänomen und rational nicht erklärbar. Man ist demjenigen, der auf derselben sozialen Ebene steht, etwas neidig. Aber diejenigen, die über einem stehen, bewundert man. Weil das ist das, was man erreichen kann. Das ist ein psychologisch kompliziertes Konstrukt. Wer wird den mehr gepäppelt? Die Reichen oder die Armen. Die Armen werden mit dem Argument „Steh’ früher auf und suche dir eine Arbeit“ ärmer gemacht. Aber das erkennen die Betroffenen nicht.

Sie haben eine Enkeltochter. Würden Sie Ihre Enkelin abends über den Praterstern spazieren lassen?

Sie geht über den Praterstern, aber ich würde ihr zur Vorsicht raten. Schon als es seinerzeit das Punk-Problem in der Gassergasse gab, war ich der Meinung, indem man die Menschen vertreibt, wird man das Problem nicht lösen. Auch ich sehe, wenn ich in Wien-Neubau zum „Stadtsaal“ unterwegs bin, dass Menschen aus der Slowakei und Ungarn herumliegen. Eines muss man sagen: Sauberkeit in allen Bereichen ist immer ein Slogan des Faschismus gewesen. Die 100 prozentige Sauberkeit ist im urbanen Bereich nie erreichbar. Es gibt Dinge, mit denen man auch leben muss. Man muss die Probleme bekämpfen und lösen, aber die radikalen Lösungen sind der Tod.