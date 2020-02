Luftraumüberwachung: Tanner ortet "Zeitdruck"

Für Airbus kommt der Streit mit Österreich zur Unzeit. Erst am Mittwoch hatte man angekündigt, dass 2.300 Jobs in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte mangels Aufträgen wackeln. Ein Sprecher des Unternehmens sagte am Donnerstag als Reaktion auf Proteste der Belegschaftsvertreter, man tue das Möglichste, könne betriebsbedingte Kündigungen aber nicht ausschließen.