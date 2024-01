Long-Covid: Volksanwalt fordert Aus- statt Rückbau der Ambulanzen

Bei der Volksanwaltschaft hätten sich Erkrankte zudem beschwert, "dass sie von öffentlichen Stellen zu Begutachtungsuntersuchungen vorgeladen wurden. Die weite Anfahrt hätte aber zu Verschlechterungen geführt".

➤ Mehr lesen: Neue Studie: Kann Paxlovid das Risiko für Long Covid reduzieren?

In Österreich dürften Schätzungen zufolge 26.000 bis 80.000 Menschen an ME/CFS leiden, viele in Folge einer Covid-Infektion, hieß es weiter. Obwohl die Zahl der Erkrankten wohl steigen werde, wurden viele Long-Covid-Ambulanzen geschlossen. Eigene medizinische Anlaufstellen für ME/CFS gebe es nicht.