ÖGB will Entlastung 2015 erzwingen

Österreich zählt (nach wie vor) zu den Steuer-Europameistern: 41,5 Cent jedes verdienten Euro gingen im Jahr 2012 an den Staat – nur in Belgien und Italien ist der Wert mit 42,8 Cent höher. Am niedrigsten sind die Steuern auf Arbeit mit 23 bis 25 Prozent in Malta, Bulgarien und Großbritannien.

Das geht aus neuen Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat hervor, die am Montag veröffentlicht wurden.

Demnach stiegen die Steuern auf Arbeit in Österreich von 2002 bis 2012 um 0,7 Prozentpunkte an. Der Anteil der Arbeitssteuern an den gesamten Steuereinnahmen des Staates hat sich ebenfalls erhöht: Sie machten 2012 schon 57 ,4 Prozent aus (2002: 55,2). Zurückgegangen sind der Anteil der Einnahmen aus Konsum- und Kapitalbesteuerung.