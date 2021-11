Lockdown: Warnungen vor wirtschaftlichem Rückschlag

Vom Sozialdemokraten Christoph Matznetter hieß es: "Die Regierung darf grobe Fehler in der Pandemiebekämpfung nicht bei den Wirtschaftshilfen wiederholen." Die SPÖ habe laufend auf Coronahilfen und vor allem den Härtefallfonds für die Kleinsten gedrängt. Weil aber Ex-Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz "aus purem Machtkalkül und zwecks Stimmenfang die Pandemie mehrmals für beendet erklärte, musste die ÖVP an ihre eigene Propaganda glauben und hat keinerlei Vorbereitungen getroffen", kritisierte Matznetter. Nun zahlten die Menschen in Österreich "den höchsten Preis für das Versagen der Bundesregierung", so der SPÖ-Wirtschaftssprecher angesichts der aktuellen dramatischen Entwicklungen.

"Diese türkis-grüne Regierung fährt nun schon seit 20 Monaten die österreichische Wirtschaft permanent an die Wand. Dieser neuerliche Lockdown wird unsere Unternehmen noch weiter in die Knie zwingen und viele weitere Klein- und Mittelbetriebe werden den Kampf ums wirtschaftliche Überleben nun endgültig verlieren", kritisiert FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin Angerer. Das wäre nicht geschehen, wenn ÖVP und Grüne über die letzten Monate die groß angekündigten Unterstützungsleistungen den Unternehmern überwiesen hätten.

Die Neos sehen "tausende Unternehmerinnen und Unternehmer wieder vor dem Abgrund", wurde Wirtschaftssprecher Gerald Loacker in einer Aussendung zitiert. "Noch nie hat eine Regierung die Wirtschaft so gegen die Wand gefahren wie diese." Es sei eine "Schande", dass sich die Geschichte wiederhole. "Der Finanzminister hat es bisher nicht geschafft, faire, zielgerichtete und vor allem transparente Hilfsinstrumente aufzusetzen", kritisierte Loacker. "Dass nun offenbar auch beim vierten bundesweiten Lockdown das Chaos weitergehen soll und die teilweise schlecht aufgesetzten Instrumente des letzten Jahres verlängert werden, zeugt von der Lernresistenz dieser Bundesregierung."

Die Unternehmen und Selbstständigen kämen "unverschuldet in weitere wirtschaftliche Schwierigkeiten", so Elisabeth Götze, Wirtschaftssprecherin der Grünen. "Sie brauchen jetzt wieder entsprechende Unterstützung." Die Unternehmen bekämen so "die Sicherheit, die sie gerade jetzt wieder dringend brauchen.