Lobbyist Hochegger gibt Geldflüsse an Parteien zu

Der Lobbyist Peter Hochegger macht kein Geheimnis daraus, dass er für die Telekom politische Interventionen durchgeführt hat. Und dass auch Geld an Parteien oder zumindest parteinahe Organisationen geflossen ist.

„Natürlich ist das nicht in Ordnung, und ich würde heute so etwas nicht mehr machen“, sagt der wegen Beihilfe zur Untreue Angeklagte am zweiten Tag im Telekom-Prozess um illegale Parteienfinanzierung des BZÖ. Mit dieser Sache will er aber nichts zu tun gehabt haben.

Die Vorgänge rund um das, was Hochegger „Beziehungspflege“ nennt, sind bereits aus dem Korruptions-Untersuchungsausschuss bekannt (und Ermittlungen laufen). Am Freitag aber geht Hochegger ins Detail. 2006 wurden über ihn von der Telekom 20.000 Euro an die SP-nahe Echo Werbeagentur überwiesen. Wofür? Offiziell für eine Studie über Gratiszeitungen, die laut Hochegger „keine Bedeutung“ hatte. Zweck der Zahlung sei die Unterstützung des Wahlkampfes der SPÖ gewesen, die damals in der Opposition war. Die Idee dazu stammte von ihm selbst, sagt Hochegger.