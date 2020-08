Loacker vor Treffen mit Anschober: "Zugeständnisse statt Showpolitik"

NEOS-Gesundheitssprecher und Vize-Klubobmann Gerald Loacker erhofft sich vom Gespräch mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am morgigen Montag "substanzielle Zugeständnisse". Sonst "können wir uns die gespielte Höflichkeit schenken - bei Showpolitik machen wir sicher nicht mit", betonte Loacker am Sonntag in einer Aussendung.

"Es ist eigenartig, dass just jetzt, wenn nach zahlreichen vermurksten Gesetzen und verhunzten Verordnungen das nächste Gesetz in der Begutachtung zerrissen wird, auf einmal der Gesundheitsminister genauso wie der Kanzler und sein Klubobmann das Interesse am Gespräch neu entdecken", befand Loacker. Das Gesetz dürfe in dieser Form auf gar keinen Fall kommen: Der Minister wolle sich damit eine "inakzeptable Machtfülle" und die Möglichkeit geben, den gesamten öffentlichen Raum einem Lockdown zu unterziehen. "Das ist nicht nur politisch abzulehnen, sondern auch erneut verfassungsrechtlicher Murks."

Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) begrüßte indes die Ankündigung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), das Parlament bei Corona-Verordnungen einbinden zu wollen. "Offenbar erkennt nun - spät aber doch - auch der Bundeskanzler den evidenten Wert parlamentarischer Meinungsfindung", meinte Doris Bures in einer Aussendung. Eine Mitwirkung des Parlaments erweitere die demokratische Legitimation und helfe, Fehlerquellen wie in der Vergangenheit zu vermeiden.