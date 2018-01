Grassers US-Konto

Noch etwas zum US-Konto Grassers mit einer Million Euro, das in der Weihnachtspause für Aufsehen gesorgt hat. Grasser-Anwalt nach nun auch im Gerichtssaal dazu Stellung: Das Investment sei völlig legal aus Grassers "Erspartem" gebildet worden, so der Anwalt. Da Grassers österreichische Bank nach einer Geldwäsche-Verdachtsmeldung ein Konto gesperrt habe, überlege man nun ein Vorgehen wegen Schadenersatzes. Er wolle auch einen Protokollberichtigungsantrag stellen, da Grasser zu Prozessbeginn keine Angaben zu seinem Vermögen gemacht habe, das sei aber im Protokoll nicht so enthalten.

(apa)