Ab 9 Uhr: Regierung präsentiert Einigung bei Kinderbetreuung

Am gestrigen Donnerstag haben sich Bund und Länder auf die Mittel für den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung geeinigt. Allem Anschein nach wird es nun doch nicht weniger Geld geben, sondern wie bisher um die 140 Millionen Euro. Für heute, Freitag, um 9 Uhr hat die Regierungsspitze zu einer Pressekonferenz in einen Kindergarten in Niederösterreich geladen. Auf kurier.at können Sie diese Pressekonferenz im Livestream verfolgen.

Ursprünglich hatte der Bund den Ländern für den Kindergartenausbau, das Gratis-Kindergartenjahr und die sprachliche Frühförderung 110 Millionen Euro angeboten, was 30 Millionen weniger als derzeit wären. Die Länder stiegen wegen der Mittelkürzung auf die Barrikaden. Die Zeit drängte ein wenig, weil eine Vereinbarung Ende August ausläuft und die Länder auf Planbarkeit drängten.