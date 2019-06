Live-Ticker: Wolfgang Sobotka im BVT-U-Ausschuss

Wir sind wieder da: Krainer will wissen, ob von Sobotkas Kabinett im Innenministerium der Auftrag an das BVT erging, fünf Punkte für das ÖVP-Wahlprogramm zu schreiben. Das habe eine Mitarbeiterin ausgesagt. Sobotka will dazu keine Informationen haben und er selbst will keinen Auftrag erteilt haben.

Krainer sagt, der Minister habe die Verantwortung dafür, was Kabinettsmitarbeiter für Aufträge vergeben. "Alles was im Kabinett passiert geschieht im Namen des Ministers. Ist ihnen das nicht klar?". Sobotka widerspricht.

Krainer: "Sehen Sie ein Problem darin, wenn so ein Auftrag erging?"

Sobotka: "Das müssen Sie die Mitarbeiter fragen."

Krainer legt die Zeugenaussagen vor und fragt noch einmal. Sobotka liest lange.

Sobotka sagt, es wäre nicht angemessen, aber in der Zeugenausage würde es nicht um ein Wahlprogramm gehen.