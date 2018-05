Pflegeregress: 340 Millionen von Bund an Länder

Die Länder werden die Kosten für den vom Bund abgeschafften Pflegeregress ersetzt bekommen - und zwar bis zur Höhe von 340 Millionen Euro im Jahr. Das erklärte der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Michael Häupl, am Freitag nach der Sitzung der Landeshauptleute in Wien.

Zum Auftakt der Konferenz, an der auch Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) teilnahm, hatten sich die Länderchefs noch kompromisslos gezeigt. Ursprünglich hatten sie eine halbe Milliarde Euro vom Bund gefordert. Dieser wollte seinerseits nur 100 Millionen zur Verfügung stellen.

Nach Darstellung Lögers übernimmt der Bund neben den budgetierten 100 Mio. Euro ab 2018 in den Folgejahren weitere 30 Mio. Euro an Fixkosten und variable Kosten für den zu erwartenden Rückgang an Selbstzahlern in der Höhe von maximal 209 Mio. Euro. Festgelegt wurde auch, dass die Bundesländer in Folge der Vereinbarung keinen Gebrauch vom Konsultationsmechanismus machen.

Weder Gewinner noch Verlierer

Löger ( ÖVP) sieht weder Gewinner noch Verlierer bei der heutigen Einigung. Gemeinsam habe man am Verhandlungstisch gekämpft und das Bekenntnis, den Pflegeregress abzuschaffen, mit der Finanzierung besiegelt.

Klar ist für Löger aber auch, dass mit dieser Einigung nur ein Symptom behandelt und die Wurzelbehandlung vertagt wurde. Die Pflege daheim werde nämlich mit der Abschaffung des Pflegeregresses aktuell benachteiligt. Das bedeute, dass die großen Aufgaben noch bevor stünden, nämlich die Anreize für die Pflege daheim zu stärken.

Teil-Einigung bei Kompetenz-Bereinigung

Eine Grundsatz-Einigung ist in Sachen Kompetenz-Bereinigung gelungen. Konkret geht es um die Abschaffung des Verfassungsartikels 12, der gemischte Zuständigkeiten von Bund und Ländern regelt. Wie Reformenminister Josef Moser (ÖVP) kundtat, soll diese Bestimmung abgeschafft werden.

Moser sprach nach seinem rund einstündigen Besuch der Landeshauptleutekonferenz von einem großen Reformschritt. Freilich hat dieser noch einen Pferdefuß. Denn bisher wurden nur eher unwesentliche geteilte Kompetenzen der jeweiligen Gebietskörperschaft zugeordnet. Die wirklich großen Brocken sollen erst bis Jahresende in einer von Bund und Ländern paritätisch besetzten Achter-Arbeitsgruppe bearbeitet werden. Es handelt sich dabei um das Armenwesen mit der Mindestsicherung, den Krankenanstaltenbereich und das Elektrizitätswesen. Fix ist bereits eine deutliche Reduktion der gegenseitigen Zustimmungsrechte.

Fortschritte vernommen hat Moser auch bei der Transparenzdatenbank. Wieder einmal haben nämlich die Länder zugesagt, nun tatsächlich die Transparenzdatenbank komplett zu befüllen - freilich wird eine Bagatellgrenze eingezogen und zwar in Höhe von 5000 Euro.

Thema Notstandshilfe

Beim Thema Notstandshilfe haben die Landeshauptleute klargestellt, dass sie bei einer Abschaffung der Notstandshilfe keine Mehrkosten akzeptieren würden, wenn dadurch verstärkt Betroffene in die von den Ländern finanzierte Mindestsicherung fallen. Wie Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) in einer OTS betonte, sei eine Kostenzunahme jedenfalls vom Bund zu kompensieren. Die entsprechende Position wurde auch von ÖVP-Landeshauptleuten bekräftigt.