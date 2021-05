Live: Regierung stellt 125 Millionen Euro Investition Anti-Terror-Paket vor

125 Millionen Euro sollen in die Sicherheit Österreichs investiert werden, so Nehammer. Dies betreffe IT, Ausrüstung und Technik. Darüber hinaus gehen zwei Gesetze ins Parlament:

Staatsbürgerschaftsgesetz und Symbole-Gesetz werden verschärft

Wer eine Doppelstaatsbürgerschaft besitzt und in Österreich gegen die Gesetze verstößt, soll die österreichische Staatsbürgerschaft schneller verlieren können.

Symbole wie jene des IS, der Muslim-Bruderschaft sind bereits verboten - nun sollen auch Symbole der Hisbollah verboten werden.

Menschen, die wegen Terrordelikten verurteilt wurde, sollen künftig keine Waffen mehr besitzen dürfen.

Justizministerin Alma Zadic erklärt, dass künftig in zwei Fallkonferenzen unterschieden werden soll.

Verbesserungen soll es bei der elektronischen Überwachung von Weisungen geben. Bedingte Entlassungen sollen künftig besser überwacht werden können. "Dadurch erleichert man eine enge Kontrolle durch den bedingt Entlassenen", so Zadic.

8 Millionen für Deradikalisierung

Der § 247 - religiös motivierter Extremismus - richte sich gegen jedweden Extremismus. "Wir haben penibel darauf geschaut, dass keine Religion diskriminiert wird." Die Regierung sei sich dessen bewusst, dass in die Deradikalisierung wie Prävention der Radikalisierung investiert werden müsse. 8 Millionen soll es für diesen Bereich zusätzlich geben.