Live: Nationalratssitzung mit Aktueller Stunde zu Favoriten

Die Sitzung am heutigen Dienstag beginnt um 09.00 Uhr mit einer Aktuellen Stunde mit Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Unter dem Titel "Sicherheit statt importierter Gewalt durch Fremde - für ein sofortiges Ende multikultureller Konflikte in Österreich" will die FPÖ die jüngsten Auseinandersetzungen zwischen Kurden und Türken in Favoriten thematisieren.