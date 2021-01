Norbert Hofer: "Der Lockdown als Allheilmittel hat versagt"

Zu Beginn lässt FPÖ-Chef Norbert Hofer die Geschehnisse der vergangenen Wochen Revue passieren.

Am 16.12. ließ Sebastian Kurz wissen, dass Österreich 900.000 Impf-Dosen gesichert habe, so Hofer. Das sei ebenso wenig geschehen wie die Schließung der Balkan-Route. Clemens Martin Auer, Sonderbeauftragter des Gesundheitsministeriums, der in die Impfbestellung eingebunden war, müsse wie auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober Rede und Antwort stehen, wie es zu dem Impfchaos kommen konnte. "Alles ein großes Theater", resümiert Hofer.

"Wir erwarten verbindliche Aussagen, wann welche Risikogruppe geimpft werden soll", sagt Hofer. Die Impfung müsse jedenfalls auf Freiwilligkeit basieren und jeder müsse sich den Impfstoff aussuchen dürfen. Weiters dürfe es keine Repressalien geben, wenn sich Menschen nicht impfen lassen.

"Für mich ist wichtig, dass der Lockdown nicht weitergeht", sagt Hofer. "Der Lockdown als Allheilmittel hat versagt." Über 60 Prozent der Ansteckungen geschehen im privaten Bereich, argumentiert Hofer - nicht aber in den Schulen oder in der Arbeit.

Familienbeihilfe: 150 Euro für Alleinerziehende

FPÖ-Chef Hofer will wegen des Homeschoolings eine 13. Familienbeihilfe, für Alleinerziehende eine 14. Familienbeihilfe einführen. Pro Kind und Monat soll es 100 Euro für die Familien geben, für Alleinerziehende soll sich die monatliche Beihilfe auf 150 Euro belaufen.

Der Handel müsse ebenso wieder unter der Maßgabe - Abstand, FFP2-Maske, maximale Personenanzahl/Fläche - aufsperren wie Kulturbetriebe. Die 7-Tages-Inzidenz unter 100 zu bringen, werde a la longue nicht gelingen. "So werden wir den Lockdown noch bis zum Sommer haben".