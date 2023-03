Lindner: "SPÖ-Mitgliederbefragung soll bindend für Parteitag sein"

Der oö. SPÖ-Chef Michael Lindner wird morgen in den Gremien-Sitzungen vorschlagen, dass von den Kandidaten für den Parteisitz "eine geringe Anzahl an Unterstützungserklärungen" verlangt werde, damit diese auf der Liste für die Mitgliederbefragung landen. Die 9.000 neuen Parteimitglieder und 73 Bewerbungen um den Parteivorsitz würden "das starke Interesse an der Ausrichtung der SPÖ" zeigen: "Jetzt müssen alle in der SPÖ begreifen, dass die Befragung eine große Chance ist."

Der SPÖ-Landesvorsitzende denkt bei der Anzahl der Unterstützungserklärungen etwa an ein Prozent der Parteimitglieder österreichweit und damit rund 1.400 Unterschriften innerhalb von etwa zehn Tagen an. Man könne aber auch auf bis zu 0,5 Prozent runtergehen, darüber müsse man morgen, Montag, sprechen. "Mir geht es darum, dass wir die Mitgliederentscheidung ernst nehmen und zu einem seriösen und von allen akzeptierten Prozess machen und uns von den Satirekandidaten abgrenzen", sagte Lindner am Sonntag gegenüber der APA. Die drei wichtigsten Kandidaten (Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil, Andreas Babler) würden die Unterstützungen innerhalb weniger Stunden und Tagen zusammenbringen - die anderen Kandidaten kennt Lindner nicht.