"Letztklassig": Steirer und Burgenländer stützen Lercher

Die steirische und die burgenländische SPÖ stellen sich nach einem unrichtigen Bericht über den vermeintlichen Beratervertrag von Max Lercher hinter den ehemaligen Bundesgeschäftsführer. Der steirische SPÖ-Chef Michael Schickhofer forderte am Wochenende "sofortige Aufklärung darüber, wer für diese Falschmeldungen verantwortlich ist". Der Verdacht, die SPÖ-Zentrale in Wien könnte dahinter stehen, wird dort dementiert.

Vorgeschichte: Die Zeitung Österreich hatte am Samstag über einen angeblichen 20.000.-Euro-Beratervertrag der Bundes-SPÖ für Lercher berichtet. Lercher, seit Februar Geschäftsführer der Leykam Medien AG, sagte dazu im KURIER: "Dass ich 20.000 Euro als Berater bekommen haben soll, ist absolut eine Lüge. Es ist vielmehr so, dass die Firma Leykam Medien AG, in der einige Leute beschäftigt sind, dafür im Rahmen eines Leistungsvertrags genau definierte Leistungen erbringt." Das Geld laufe "in den Firmenumsatz und nicht in den Max-Lercher-Umsatz". Fest steht für Lercher aber, dass die Behauptungen über sein vermeintliches Honorar aus der SPÖ selbst kommen.

"Muss Konsequenzen geben"

"Sollte diese Aktion wirklich aus der Partei gestartet worden sein, was ich mir ehrlicherweise nicht wünsche, muss es eine Aufklärung und Konsequenzen geben", sagte auch der burgenländische SPÖ-Geschäftsführer Roland Fürst. In diesem Fall müssten die Verantwortlichen gefunden und "im hohen Bogen aus der Partei geschmissen werden".

Sowohl die burgenländische als auch die steirische SPÖ stellten sich hinter Lercher. "Er polarisiert und macht sich damit nicht nur Freunde. Aber gezielt in der Öffentlichkeit seinen Ruf zerstören zu wollen, ist letztklassig", kritisierte Schickhofer. Der niederösterreichische Abgeordnete Andreas Kollross sprach via Twitter von einem "Foul an Max Lercher aus der Löwelstrasse". Landesparteichef Franz Schnabl wollte die Causa nicht kommentieren.