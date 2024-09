Richard Bamberger (* 22. Februar 1911 in Paudorf; † 12. November 2007 in Wien) war ein österreichischer Literaturforscher und Autor. Er ist der Gründer des Österreichischen Buchklubs der Jugend

Und heute?

Lydia Grünzweig, die Geschäftsführerin der Buchklubs der Jugend, erzählt stolz, dass der Buchklub seit seiner Gründung nie öffentliche Gelder zum Überleben benötigt hat, der allergrößte Teil seines Budgets konnte immer über die durchaus geringen Mitgliedsbeiträge gedeckt werden. Doch derzeit geht es dem Buchklub nicht gut – in Zeiten hoher Lebenshaltungskosten stehen Ausgaben für Leseförderung nicht an erster Stelle. „Wir haben aktuell auch einige engagierte Menschen und Unternehmer, die uns unterstützen, aber es reicht nicht aus, um einen Turnaround zu schaffen.“ Für den Buchklub gebe es sehr wohl neue Perspektiven und Programme, auch in Sachen Digitalisierung. Zudem verweist Grünzweig auf eine demnächst startende, private Kampagne zur Unterstützung des Buchklubs.

Für Mittwoch ist bereits eine Pressekonferenz angekündigt: "Angesichts der Herausforderungen in der Leseförderung wäre es ein großer Verlust, wenn der Buchklub seine Tore schließen muss. Unterstützer*innen des Buchklubs präsentieren einen offenen Brief und die Aktion „Buchklub-Bausteine“, denn der Einsatz für eine nachhaltige Leseförderung geht uns alle an!", steht in der Ankündigung. Unterstützt wird die Aktion unter anderem von Barbara Herzog-Punzenberger, der Rektorin Pädagogische Hochschule Wien, Daniel Landau, Bildungskoordinator, dem Schauspieler Cornelius Obonya, der Autor Gerhard Ruiss von der IG Autorinnen und Autoren und eben Frau Grünzweig.