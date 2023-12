Forderung: Wie gut ein Kind spricht, soll in den Mutter-Kind-Pass

Finanzen: Die Inflation trifft auch die Schulen – höhere Energiekosten, die nur teilweise abgedeckt werden, und immer höhere Fixkosten, z.B. für Wartungsverträge und die Reinigung – das alles muss aus dem Budget der Schulen finanziert werden, das nicht merklich erhöht wurde. Auch die Kostenerstattungen, die Lehrpersonen für Ski- oder Sprachkurse werden immer weniger finanzierbar. In der Folge können diese Veranstaltungen in Zukunft mancherorts nicht mehr angeboten werden.

Verwaltung: „Die Reform der Schulverwaltung, die Landesschulräte in Bildungsdirektionen verwandelt hat, wird von vielen Fachleuten als Entwicklung in eine falsche Richtung gesehen und erschwert die Arbeit der Schulen, weil Zuständigkeiten nicht immer eindeutig sind und fachliche sowie schulartenspezifische Ansprechpartner zunehmend fehlen. Das ist nicht nur für Schulleitungen anstrengend – es hat auch Auswirkungen auf die Kinder. So gibt es derzeit in Wien kein Formular, mit dem ein Antrag für die Unterstützung von Autisten stellen kann.

Schulautonomie: Heute hat die Schule viel mehr Aufgaben und gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen als früher. Dazu brauchen Schulleitungen das Vertrauen der Vorgesetzten und Unterstützung durch multiprofessionelle Teams, von Psychologen, Sozialarbeitern und zusätzlichen Sprachlehrkräften bis zu Kollegen, die wieder Zeitressourcen für die fachliche Begleitung junger Lehrkräfte beim Einstieg bekommen.

Reformwut: Eine Änderung jagt im System die nächste. Dabei braucht das System Ruhe, um sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Hier wünschen sich Fachleute aus der Praxis, dass nicht zu viele Veränderungen auf einmal von den Schulen gefordert werden. Gegen den Lehrermangel helfen gesunde Arbeitsbedingungen, die Lehrkräfte und Schulleitungen nicht zu Getriebenen machen und ausbrennen lassen.