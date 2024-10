Causa Schilling: Worum es beim zweiten Prozesstag geht

Der Prozess zwischen dem Aktivisten-Ehepaar Sebastian und Veronika Bohrn Mena sowie der grünen EU-Abgeordneten Lena Schilling geht am Donnerstag in die nächste Runde. Schilling soll falsche Vorwürfe der häuslichen Gewalt über Sebastian Bohrn Mena verbreitet und dem Ehepaar „Mafia“-Praktiken unterstellt haben. Schilling bestreitet, diese Äußerungen „öffentlich“ getätigt zu haben.

Schillings Anwältin Maria Windhager habe zudem vergangene Woche einen Vergleich vorgeschlagen, meint Sebastian Bohrn Mena gegenüber Heute: „Von uns aus gerne, haben wir gesagt – aber nicht, wenn dieser Versuch den Prozess verzögern würde und wir dann wieder monatelang warten müssten.“

Bohrn Menas: "Acht prominente Personen"

Was die Öffentlichkeitsarbeit anbelangt, wählen die Streitparteien derzeit unterschiedliche Strategien. Während Schilling, samt Rechtsvertretung, im Hintergrund agiert, gehen die Bohrn Menas öffentlich in die Offensive. Es sei belegt, dass Schilling „acht prominenten Personen“ Affären, sexuelle Übergriffe oder Vergewaltigung vorgeworfen habe, heißt es in einem Statement der Bohrn-Mena-Stiftung „Común“.