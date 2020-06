Lehrerdienstrecht: Trendwende in Runde 30

Nach Lektüre des Freitag-KURIER war die Aufregung in der ÖVP und der Lehrergewerkschaft groß. Wie berichtet, offerierten Grüne, Orange und das „ Team Stronach“ den Roten, mit ihnen ein neues Lehrerdienstrecht zu beschließen. Gegen die ÖVP, ohne Sanktus der Standesvertreter. Die nötige Mehrheit hätte das Viergespann.Grund für das Lockangebot an die SPÖ: Die Pattstellung beim Lehrerdienstrecht.

Am Freitag schoss die ÖVP den Giftpfeil retour: „Wir gehen davon aus, dass Werner Faymann nicht gegen die Gewerkschaft stimmt und die Sozialpartnerschaft in Österreich zu Grabe trägt. Sollte das aber so sein, dann gibt es eine Reihe von Initiativen, die die SPÖ seit langem blockiert: ein neues ÖBB-Dienstrecht mit der Lockerung des Kündigungs- und Versetzungsschutzes, flexiblere Arbeitszeiten, eine Steuer- und Gebührenbremse. Für die Umsetzung könnte es im Nationalrat jedenfalls eine Mehrheit geben“, heißt es in der Partei.

Dass die ÖVP die Lehrer-Reform blockiere, wird einmal mehr dementiert: „Wir arbeiten an einer Lösung.“

Ab heute, Samstag, sind die Parlamentarier freilich in der Sommerpause. Eine Sondersitzung wäre nötig, um etwas zu beschließen. Dass sich SPÖ und ÖVP überstimmen, ist ausgeschlossen. Beide denken an die Zeit nach der Wahl; sie wollen sich wieder zusammentun. Die Drohungen bleiben so lange Verhandlungstaktik. Die SPÖ wollte die ÖVP als Betonierer darstellen; die wollte das verhindern.