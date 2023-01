Lehrerausbildung: Bericht empfiehlt Reform der Aufnahmeverfahren

Zur Diskussion stellt der Bericht auch die Problematik von Aufnahmeverfahren in Zeiten des Lehrermangels: "Der aktuelle Lehrkräftemangel sowie nicht übermäßig hohe Zahlen an Bewerberinnen und Bewerbern für das Lehramtsstudium (insbesondere in Hinblick auf bestimmte Unterrichtsfächer), sind Rahmenbedingungen, die einer strengeren Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern entgegenstehen, wenn man die Anzahl an Lehrkräften in der Zukunft nicht noch weiter reduzieren will."

Der Bericht warnt deshalb vor zusätzlichen Anforderungen für Bewerber, deren Messung typischerweise schwieriger sei (z.B. Persönlichkeitseigenschaften). Die aktuellen Bedingungen würden "eher für eine Reduzierung der Anforderungen und der Dauer der Verfahren" sprechen. Explizit "leichtere" Aufnahmeverfahren will man aber auch nicht vorschlagen. Begründung: "Die Teilnahme an einem 'schlankeren', womöglich leichteren Eignungsverfahren würde den wahrgenommenen Wert der Eignungsfeststellung, und womöglich in weiterer Folge den wahrgenommenen Wert des Lehramtsstudiums, bei den Bewerberinnen und Bewerbern verringern."