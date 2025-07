Wie die verödeten heimischen Ortskerne wiederbelebt werden sollen

Seit Jahren ist das Problem bekannt, seit Jahren wird verabsäumt, effektiv dagegen vorzugehen. Allerdings hapert es schon bei der Bezifferung des Problems, denn valide Daten zum Ausmaß des Leerstands in Österreich gibt es keine.

Grobe Anhaltspunkte liefern Zahlen der Statistik Austria aus dem Jahr 2021. Demnach waren 13,3 Prozent der Wohnungen in Österreich ohne Wohnsitzangabe. Wobei die Gründe nicht erfasst wurden. Spitzenreiter war damals Kärnten mit 16,3 Prozent, am besten war die Lage in Wien (9,7 Prozent).

Das Fehlen von verlässlicheren Daten bemängelten Experten bei der Leerstandskonferenz des Gemeindebundes, die am Dienstag in Wien stattfand. Titel: „Verlassene Häuser, verlorene Chancen“.