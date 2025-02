Leere Geschäfte lassen Innenstädte vereinsamen

Wer durch heimische Innenstädte geht, kennt das Bild: Statt hübsch dekorierter Schaufenster mit einem abwechslungsreichen Warenangebot, das Lust zum Shoppen macht, steht man immer öfter vor zugeklebten Fronten oder leeren Geschäftslokalen.

Das Stimmungsbild spiegelt sich auch im aktuellen „City Retail Health Check“ wider. Die Shopflächen in den 20 größten Städten Österreichs zeigen im Vergleich zum Vorjahr zwar ein minimales Wachstum von 0,26 Prozent. Doch dieses Plus ist fast ausschließlich auf die Eröffnung der Shoppingmall Vio Plaza (10.600 m2) in Wien-Meidling zurückzuführen. Ohne diese Expansion wäre die Verkaufsfläche 2024 erneut um 0,37 Prozent gesunken. „Es herrscht Tristesse am österreichischen Retailmarkt“, fasst es Hannes Lindner, Geschäftsführer von Standort+Markt, zusammen.